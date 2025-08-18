17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:00

На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль

18 серпня 2025, 15:00
Фото: Sobitie
Посеред вулиці у Кам'янському на асфальті залишилися деталі автомобіля, що розвалився під час руху

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Кам'янському на одній із центральних вулиць посеред дороги розпався автомобіль ВАЗ-2107. На асфальті залишилися окремі елементи машини: вихлопна труба, задні колеса та інші деталі.

На дорозі залишилися уламки авто

Причини інциденту поки що невідомі. За попередніми оцінками, пошкодження могли статися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, однак у поліції офіційного підтвердження цієї версії поки не надають.

Фрагменти автомобіля залишаються на проїжджій частині, де інтенсивний рух транспорту. Це створює потенційну небезпеку для водіїв та пішоходів, поки не буде організовано прибирання уламків.

Правоохоронці та комунальні служби вже поінформовані про ситуацію. Очікується, що вони оперативно прибудуть на місце, щоб очистити проїжджу частину та забезпечити безпеку дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, у Харкові на проспекті Ювілейному автомобіль збив жінку разом із п’ятимісячним немовлям. За кермом Nissan перебувала жінка, яка не змогла уникнути наїзду на пішохода.

