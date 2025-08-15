Фото: ілюстративне

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Російські війська здійснили просування на ділянках фронту, що межують з Дніпропетровською областю.

За їхніми даними, окупанти просунулися в районі села Олексіївка Донецької області, яке розташоване поблизу кордону з Дніпропетровщиною. Також зафіксовано зміни позицій біля Зеленого Поля на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Мапа бойових дій показує зміни на фронті

Крім того, просування ворога спостерігається в районі села Темирівка Запорізької області, неподалік від Зеленого Поля. Це село розташоване на стику трьох регіонів - Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, що робить цю ділянку стратегічно важливою.

Раніше повідомлялося, що, за даними проєкту DeepState, російські війська зайняли понад 20 квадратних кілометрів території на сході України. Просування зафіксували на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.