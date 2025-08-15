11:45  15 серпня
Ілюстративне фото
Інцидент стався у Павлограді. У стані сп'яніння жінка встромила чоловіку ніж у спину. Тепер вона постала перед судом

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Переселенка з Вугледару прийшла до подруги в гості. Разом вони пили алкогольні напої. Скоро поруч опинився чоловік, з яким жінка почала сваритися. На суді вона розповіла, що нарізала помідори, а потім він став наближатися з погрозами — і вона вдарила його в спину для самозахисту.

Чоловік вижив. На суді він сказав, що жінка прийшла в гості до його дівчини. При цьому він пам'ятає алкоголь, але не пам'ятає момент з ударом.

Суд визнав жінку винною. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з випробувальним терміном у три роки.

Раніше повідомлялося, у Тернополі в лікарняному ліфті стався інцидент між двома пацієнтами, який завершився ножовим пораненням. З’ясовуючи стосунки через борг, один із чоловіків наніс іншому серйозну травму, що потребувала термінової операції.

напад суд Дніпро
