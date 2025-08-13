Фото: прокуратура

Суд объявил приговор парню, который в июне 2024 года за рулем Ford Focus сбил двух подростков. Один мальчик погиб

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

ДТП произошло на улице Набережная, когда 20-летний водитель нарушил правила, потерял управление и выехал на встречную полосу, а затем – за ее пределы.

Автомобиль наехал на 14-летнего мальчика и его товарища. Один подросток получил травмы средней тяжести, другой скончался в больнице, не приходя в сознание.

Суд признал водителя виновным и назначил ему 5 лет тюрьмы. Решение еще не вступило в законную силу.

