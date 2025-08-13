09:19  13 августа
13 августа 2025, 11:34

В Черкассах осудили водителя, сбившего двух подростков – один из них погиб

13 августа 2025, 11:34
Фото: прокуратура
Суд объявил приговор парню, который в июне 2024 года за рулем Ford Focus сбил двух подростков. Один мальчик погиб

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

ДТП произошло на улице Набережная, когда 20-летний водитель нарушил правила, потерял управление и выехал на встречную полосу, а затем – за ее пределы.

Автомобиль наехал на 14-летнего мальчика и его товарища. Один подросток получил травмы средней тяжести, другой скончался в больнице, не приходя в сознание.

Суд признал водителя виновным и назначил ему 5 лет тюрьмы. Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение водительнице, совершившей ДТП с пятью погибшими. Женщину заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Черкассы суд ДТП приговор подростки погибший
13 августа 2025
