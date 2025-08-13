14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 14:50

У Павлограді 4-річна дитина постраждала в аварії через нетверезого водія

13 серпня 2025, 14:50
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Хлопчик отримав тяжкі травми внаслідок ДТП, яку спричинив п’яний водій

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 червня на вулиці Успенській, коли 35-річний кермувальник автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Ford".

За результатами розслідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Через зіткнення малолітній пасажир "ВАЗ" отримав серйозні тілесні ушкодження, його стан оцінюється як тяжкий.

Керівник Павлоградської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо порушника. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Згідно з законодавством, чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами.

На час розгляду справи водій перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі на ділянці дороги Розвилка сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. 22-річний водій Toyota загинув після того, як його машину розвернуло і відкинуло у стовп.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Павлоград дитина постраждалий діти ДТП аварія травми пʼяний водій
Смертельна аварія в Кривому Розі: тіло 22-річного водія не могли деблокувати з авто
13 серпня 2025, 14:32
У Черкасах засудили водія, який збив двох підлітків – один із них загинув
13 серпня 2025, 11:34
Жителька Херсона розбещувала сина та розповсюджувала порноконтент
13 серпня 2025, 11:17
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Закарпатті викрили організатора незаконного переправлення людей через кордон
13 серпня 2025, 16:51
У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"
13 серпня 2025, 16:37
Нова афера з номерами та банківськими рахунками: як не стати жертвою шахраїв
13 серпня 2025, 16:32
На Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами
13 серпня 2025, 16:11
На Черкащині 39-річний чоловік застрелив собаку, підозрюючи її у крадіжці птиці
13 серпня 2025, 15:59
У Львові зробили операцію 102-річному чоловіку
13 серпня 2025, 15:44
На Київщині помітили Tesla Cybertruck: вартість такої моделі стартує від 100 000$
13 серпня 2025, 15:22
На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок
13 серпня 2025, 15:19
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми у 14 населених пунктах
13 серпня 2025, 15:07
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »