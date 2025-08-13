фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 червня на вулиці Успенській, коли 35-річний кермувальник автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Ford".

За результатами розслідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Через зіткнення малолітній пасажир "ВАЗ" отримав серйозні тілесні ушкодження, його стан оцінюється як тяжкий.

Керівник Павлоградської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо порушника. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Згідно з законодавством, чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами.

На час розгляду справи водій перебуває під вартою.

