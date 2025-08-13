Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под прицелом неприятеля был райцентр и Покровская община. оккупанты запускали FPV-дроны, обстреливали из артиллерии.

В результате вражеских атак повреждены многоэтажка и авто, возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненной информации, из-за вчерашнего удара с артиллерии по Никополю загорелись еще в частные дома. Огонь укротили спасатели.

Напомним, с начала 2025 года РФ потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы украинских городов. Только на дроны типа "Шахед" россияне потратили более 5 миллиардов долларов.