Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під прицілом ворога був райцентр і Покровська громада. Окупанти запускали FPV-дрони, обстрілював з артилерії.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівка і авто, виникла пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

За уточненою інформацією, через вчорашній удар з артилерії по Нікополю загорілися ще ва приватні будинки. Вогонь приборкали рятувальники.

Нагадаємо, від початку 2025 року РФ витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли українських міст. Лише на дрони типу "Шахед" росіяни витратили понад 5 мільярдів доларів.