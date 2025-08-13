07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі двох правоохоронців, які систематично вимагали гроші з водіїв під час патрулювання на одному з блокпостів Дніпропетровської області

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, правоохоронці зупиняли автомобілі під приводом порушень правил дорожнього руху. Замість оформлення штрафів — вимагали від водіїв від 7 до 20 тисяч гривень, погрожуючи позбавленням водійських прав. У більшості випадків водії погоджувались заплатити.

Хабарі отримували або готівкою прямо на місці, або через банківські перекази на картку їхнього знайомого — колишнього працівника поліції, який після виходу на пенсію приєднався до злочинної схеми.

Слідчі ДБР задокументували щонайменше 14 епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди. Загальна сума хабарів перевищила 140 тисяч гривень.

Правоохоронці та їхній спільник обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням, вчинене повторно у складі організованої групи.

Санкція передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині з'явилися мобільні блокпости. Зазначається, система блокпостів стане частиною загального посилення контролю на території Рівненського району.

Раніше повідомлялося,що Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада. Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня. Ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.

