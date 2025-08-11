19:28  11 серпня
11 серпня 2025, 23:25

У школах на Дніпропетровщині з'явиться новий предмет: що будуть вчити діти

11 серпня 2025, 23:25
Фото: Відомо
У 4-11 класів на Дніпропетровщині запровадять новий предмет. Очікується, що зміни будуть вже з 1 вересня

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

В Дніпропетровській області вже з 1 вересня готуються запускати новий курс для 4-11 класів: уроки з енергоефективності. Це ініціатива, яка спрямована на формування ставлення до енергоресурсів в молоді. Міністерство освіти вже провело навчання викладачів, які будуть запроваджувати нові заняття.

Зазначається, що впровадження курсу є частиною проекту LEARN, спрямованого на інтеграцію принципів зеленої енергетики та енергоефективності в освітню систему країни та регіону.

Нагадаємо, у Запорізькій області також готуються до навчального року. До кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, а також підземні школи. На початку вересня очікується, що відкриють близько 25 таких закладів.

