Фото: иллюстративное

В ночь на воскресенье российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под удар попала Синельниковщина. В райцентре произошло несколько пожаров, повреждены объекты местной инфраструктуры. Разрушениям подверглось транспортное предприятие, а также два частных жилых дома.

От вражеских обстрелов пострадали также Васильковская и Межевская громады. Здесь зафиксированы повреждения административного здания и одного из частных домов.

Пожары и разрушения в Синельниковском районе. Фото: Telegram/Труха Днепр

Напряженная ситуация была и в Никопольском районе. Оккупанты атаковали районный центр, а также Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады, применив fpv-дроны и тяжелую артиллерию. По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди гражданских.

В Воздушном командовании сообщили, что во время ночной воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник.

Напомним, утром 9 августа по Днепру был нанесен ракетный удар, в результате которого пострадали три человека - 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 21 и 29 лет. В тот же день враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии, вызвав новые разрушения.