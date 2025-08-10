16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
UA | RU
UA | RU
10 августа 2025, 09:10

Ночная атака дронов на Синельниково: разрушенные дома и инфраструктура

10 августа 2025, 09:10
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В ночь на воскресенье российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под удар попала Синельниковщина. В райцентре произошло несколько пожаров, повреждены объекты местной инфраструктуры. Разрушениям подверглось транспортное предприятие, а также два частных жилых дома.

От вражеских обстрелов пострадали также Васильковская и Межевская громады. Здесь зафиксированы повреждения административного здания и одного из частных домов.

Пожары и разрушения в Синельниковском районе. Фото: Telegram/Труха Днепр

Напряженная ситуация была и в Никопольском районе. Оккупанты атаковали районный центр, а также Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады, применив fpv-дроны и тяжелую артиллерию. По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди гражданских.

В Воздушном командовании сообщили, что во время ночной воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник.

Напомним, утром 9 августа по Днепру был нанесен ракетный удар, в результате которого пострадали три человека - 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 21 и 29 лет. В тот же день враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии, вызвав новые разрушения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Днепропетровская область Никопольщина дроны Синельниково шахеды
Беспилотники СБУ уничтожили склад "Шахедов" в Татарстане
09 августа 2025, 15:39
Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами: зафиксировано более 30 попаданий
09 августа 2025, 13:00
Россия атаковала Днепр ракетами, Никопольщину — артиллерией: что известно
09 августа 2025, 08:52
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В результате взрыва мины в Одесской области погибли три человека, - комментарий правоохранительных органов
10 августа 2025, 13:32
Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области: есть раненые
10 августа 2025, 13:05
В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие
10 августа 2025, 12:41
Финансирование интеграции в Финляндии могут сократить: что это означает для украинских беженцев
10 августа 2025, 12:03
ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области: сколько потерь понес враг
10 августа 2025, 11:16
Враг нанес удар по крыше здания Сумской ОГА: что известно об утренней атаке
10 августа 2025, 10:59
Женщина выпала из окна 9-го этажа в Луцке: подробности происшествия
10 августа 2025, 10:44
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 10:11
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в результате обстрелов в Днепропетровской области
10 августа 2025, 09:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »