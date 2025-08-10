16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
UA | RU
UA | RU
10 августа 2025, 09:32

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в результате обстрелов в Днепропетровской области

10 августа 2025, 09:32
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Из-за обострения боевых действий в Днепропетровской области Укрзализныця временно отменила ряд пригородных рейсов и изменила маршруты отдельных поездов

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Ограничения касаются направлений, проходящих через Синельниково. Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями расписания и проверять актуальную информацию перед поездкой.

В список временно отмененных попали рейсы:

  • 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
  • 6272 Синельниково-1 — Самойловка;
  • 6277 Самойловка — Днепр-Главный;
  • 6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2;
  • 6148 Чаплино — Демурино;
  • 6141 Чаплино — Днепр-Главный.
  • Также не будет курсировать поезд №7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Отдельные рейсы будут выполняться с изменением маршрута. В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный вместо следования в Синельниково будет курсировать по другому маршруту. Поезд №6536 теперь будет следовать по маршруту Запорожье-2 — Славгород-Южный, а ранее отмененный №6548/6547 возобновляет движение, но с обновленным направлением Славгород-Южный — Запорожье-2.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов по Синельниковскому району произошло несколько пожаров и были разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты. Среди поврежденного - транспортное предприятие и два частных дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Синельниково Укрзализныця поезд маршрут безопасность пригородный транспорт
Ночная атака дронов на Синельниково: разрушенные дома и инфраструктура
10 августа 2025, 09:10
На Волыни пограничники задержали проводника поезда, который пытался вывезти мужчину в Польшу
08 августа 2025, 15:56
На Днепропетровщине объявили карантин из-за бешенства у домашней кошки
08 августа 2025, 15:05
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В результате взрыва мины в Одесской области погибли три человека, - комментарий правоохранительных органов
10 августа 2025, 13:32
Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области: есть раненые
10 августа 2025, 13:05
В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие
10 августа 2025, 12:41
Финансирование интеграции в Финляндии могут сократить: что это означает для украинских беженцев
10 августа 2025, 12:03
ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области: сколько потерь понес враг
10 августа 2025, 11:16
Враг нанес удар по крыше здания Сумской ОГА: что известно об утренней атаке
10 августа 2025, 10:59
Женщина выпала из окна 9-го этажа в Луцке: подробности происшествия
10 августа 2025, 10:44
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 10:11
Ночная атака дронов на Синельниково: разрушенные дома и инфраструктура
10 августа 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »