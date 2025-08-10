Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Ограничения касаются направлений, проходящих через Синельниково. Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями расписания и проверять актуальную информацию перед поездкой.

В список временно отмененных попали рейсы:

6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

6272 Синельниково-1 — Самойловка;

6277 Самойловка — Днепр-Главный;

6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2;

6148 Чаплино — Демурино;

6141 Чаплино — Днепр-Главный.

Также не будет курсировать поезд №7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Отдельные рейсы будут выполняться с изменением маршрута. В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный вместо следования в Синельниково будет курсировать по другому маршруту. Поезд №6536 теперь будет следовать по маршруту Запорожье-2 — Славгород-Южный, а ранее отмененный №6548/6547 возобновляет движение, но с обновленным направлением Славгород-Южный — Запорожье-2.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов по Синельниковскому району произошло несколько пожаров и были разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты. Среди поврежденного - транспортное предприятие и два частных дома.