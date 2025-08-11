07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 08:34

У Дніпрі обмежать проїзд в районі Центрального мосту: нова схема руху

11 серпня 2025, 08:34
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі перекрили перехрестя вулиць Володимира Великого та Європейської через капітальний ремонт зливової каналізації. Роботи триватимуть до 25 грудня

Про це пише "Відомо", передає RegioNews.

Через перекриття поворот праворуч із Нового мосту став неможливим — тепер можна їхати лише прямо в бік проспекту Дмитра Яворницького.

Також заборонено рух у напрямку вулиці Перемоги та набережної, що вже викликає затори в годину пік.

Зміни торкнулися і громадського транспорту:

  • Тролейбуси №2 і №12 тимчасово об’єднали в один маршрут між житловим масивом Парус і Перемогою.
  • Тролейбуси №7, 14, 17, 20 і автобус №38 скоротили маршрут до зупинки "Мост-Сіті центр".
  • Автобуси №23, 57А, 88 тепер курсують до площі Успенської.
  • Автобус №120 завершує маршрут на вулиці Володимира Мономаха, біля кінцевої №121.
  • Автобус №121 у напрямку Паруса їде в об’їзд через Юліуша Словацького.

Для зручності пасажирів облаштували тимчасову зупинку на Січеславській Набережній, 29.

Міська влада закликає жителів планувати поїздки заздалегідь, адже зміни діятимуть до кінця року.

Нагадаємо, через загострення бойових дій на Дніпропетровщині Укрзалізниця тимчасово скасувала низку приміських рейсів та змінила маршрути окремих поїздів. Обмеження стосуються напрямків, що проходять через Синельникове.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 серпня внаслідок атаки дронів по Синельниківщині сталося кілька пожеж і були зруйновані житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро ремонт доріг перекриття маршрут автобуси тролейбуси проїзд
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
У Дніпрі затримали "крадія-шопоголіка": що йому загрожує
08 серпня 2025, 20:45
У Дніпрі вандали пошкодили меморіал жертвам нацизму
08 серпня 2025, 13:50
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54
Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42
На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54
У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54
Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
11 серпня 2025, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »