У Дніпрі обмежать проїзд в районі Центрального мосту: нова схема руху

У Дніпрі перекрили перехрестя вулиць Володимира Великого та Європейської через капітальний ремонт зливової каналізації. Роботи триватимуть до 25 грудня

Про це пише "Відомо", передає RegioNews.

Через перекриття поворот праворуч із Нового мосту став неможливим — тепер можна їхати лише прямо в бік проспекту Дмитра Яворницького.

Також заборонено рух у напрямку вулиці Перемоги та набережної, що вже викликає затори в годину пік.

Зміни торкнулися і громадського транспорту:

Тролейбуси №2 і №12 тимчасово об’єднали в один маршрут між житловим масивом Парус і Перемогою.

Тролейбуси №7, 14, 17, 20 і автобус №38 скоротили маршрут до зупинки "Мост-Сіті центр".

Автобуси №23, 57А, 88 тепер курсують до площі Успенської.

Автобус №120 завершує маршрут на вулиці Володимира Мономаха, біля кінцевої №121.

Автобус №121 у напрямку Паруса їде в об’їзд через Юліуша Словацького.

Для зручності пасажирів облаштували тимчасову зупинку на Січеславській Набережній, 29.

Міська влада закликає жителів планувати поїздки заздалегідь, адже зміни діятимуть до кінця року.

