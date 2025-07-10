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В центре Запорожья коммунальщики занялись дерусификацией. Они убрали немало вывесок, которые были с русским текстом

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Такими кадрами поделились в Инспекции по благоустройству Запорожского городского совета. Отмечается, что коммунальщики убрали вывески на русском языке на проспекте Соборном и улице Независимости Украины.

"Очищаем простор от визуального шума и имперских остатков", — говорят представители Инспекции.

Напомним, ранее в Харьковской области активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.