12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 15:41

В Каменском внук убил бабушку швейной машинкой во время ссоры

07 августа 2025, 15:41
Фото: Национальная полиция Украины
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родной бабушки

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 5 августа в одной из квартир города, где потерпевшая проживала вместе с внуком. Согласно предварительным данным, между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес пенсионерке смертельные удары швейной машинкой.

Подозреваемый находится под арестом

После конфликта 72-летняя женщина скончалась на месте от травм. Правоохранители из отделения полиции №2 Каменского районного управления оперативно задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Квартира, где произошла трагедия, опечатана

При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления в рамках досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошла трагедия во время бытового конфликта. В результате инцидента погиб мужчина, а его сожительница получила срок заключения и обязательство выплатить более 1 миллиона гривен.

криминал убийство полиция задержание Днепропетровская область Каменское бабушка
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Харьковской области обсудили новые механизмы поддержки бизнеса в условиях войны
07 августа 2025, 17:03
Экс-чиновница Одесского городского совета скрыла в декларациях более 9 млн грн
07 августа 2025, 16:56
В Винницкой области чиновника подозревают в сокрытии в декларации имущества на 3,8 млн грн
07 августа 2025, 16:45
Более 19 тысяч гривен от международных партнеров получат семьи из Харьковщины на покупку твердого топлива на грядущую зиму
07 августа 2025, 16:38
В Киеве за развращение 13-летней девушки мужчина получил 15 лет тюрьмы
07 августа 2025, 16:32
В Одесской области женщина убила мужчину, а вместо тюрьмы хочет пойти на фронт
07 августа 2025, 16:31
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 16:21
В Киевской области утонул подросток, еще двое пострадали: подробности трагедии на воде
07 августа 2025, 16:06
Более 5,1 млн грн убытков: экс-директор предприятия на Винниччине получил подозрение
07 августа 2025, 16:06
В Одесской области задержаны трое злоумышленников, которые пытались незаконно доставить мужчину в Польшу
07 августа 2025, 15:55
