Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 5 августа в одной из квартир города, где потерпевшая проживала вместе с внуком. Согласно предварительным данным, между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес пенсионерке смертельные удары швейной машинкой.

Подозреваемый находится под арестом

После конфликта 72-летняя женщина скончалась на месте от травм. Правоохранители из отделения полиции №2 Каменского районного управления оперативно задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Квартира, где произошла трагедия, опечатана

При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления в рамках досудебного расследования.

