08 серпня 2025, 15:22

Замість знесення: на Дніпропетровщині радянський пам'ятник "перефарбували"

08 серпня 2025, 15:22
Фото: facebook.com/UADecolonization
У селищі Яворницьке Синельниківського району вирішили не зносити радянський пам’ятник, а нанести на нього прапор України

Про інформує "Відомо" з посиланням на проєкт "Деколонізація. Україна", передає RegioNews.

Замість радянської зірки на меморіалі загиблим українцям у Другій світовій війні тепер майорить прапор України.

"Відредагували" і дати – замість "1941-1945" на пам'ятнику тепер вказано "1939-1945".

Так меморіал виглядав раніше

Історична довідка

Російська влада часто перекручує історію Другої світової війни, приховуючи роль СРСР.

23 серпня 1939 року Німеччина і СРСР підписали Пакт Молотова-Ріббентропа з секретним додатком про розподіл Східної Європи. Вже через тиждень почалася війна: Німеччина напала на Польщу з заходу, а СРСР — зі сходу. У Бресті відбувся спільний парад армій-союзників.

Росія ж вважає початком війни 22 червня 1941 року — напад Німеччини на СРСР, називаючи її Великою вітчизняною війною. Ці факти незручні для Росії, бо частина війни стала основою ідеології "русского міра", ззначають експерти.

Як відомо, процес декомунізації та деколонізації триває в Україні з 2015 року. За десять років сотні вулиць, проспектів, площ і парків отримали нові назви.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Запоріжжя комунальники зайнялись дерусифікацією. Вони прибрали чимало вивісок, які були написані російською мовою.

Раніше на Харківщині активісти зняли з братської могили у Вільхівці табличку російською мовою. Вони зазначили, що це лише один з кроків процесу очищення меморіалів від символів РФ.

