Россияне расстреляли авто ГСЧС в Никополе: погиб 23-летний спасатель
Вечером 6 августа в Никополе, во время повторного артобстрела, враг открыл огонь из ствольной артиллерии по спасателям, прибывшим на место предварительного обстрела
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате прямого попадания снаряда в служебный автомобиль ГСЧС погибли три человека.
Среди них — 23-летний спасатель Даниил Хижняк, находившийся на боевом дежурстве. Вместе с ним погибли двое мирных жителей.
Еще четыре человека получили ранения: трое работников ГСЧС и один гражданский мужчина.
Напомним, накануне в в центре Никополя раздались взрывы. Армия РФ атаковала жилой сектор города. Было известно о трех погибших.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине продолжается эвакуация жителей с территорий, страдающих постоянными атаками. Областные власти показали, как происходит процесс перемещения людей в более безопасные районы.