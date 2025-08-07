Россияне расстреляли авто ГСЧС в Никополе: погиб 23-летний спасатель

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером 6 августа в Никополе, во время повторного артобстрела, враг открыл огонь из ствольной артиллерии по спасателям, прибывшим на место предварительного обстрела

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате прямого попадания снаряда в служебный автомобиль ГСЧС погибли три человека.

Среди них — 23-летний спасатель Даниил Хижняк, находившийся на боевом дежурстве. Вместе с ним погибли двое мирных жителей.

Еще четыре человека получили ранения: трое работников ГСЧС и один гражданский мужчина.

Напомним, накануне в в центре Никополя раздались взрывы. Армия РФ атаковала жилой сектор города. Было известно о трех погибших.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине продолжается эвакуация жителей с территорий, страдающих постоянными атаками. Областные власти показали, как происходит процесс перемещения людей в более безопасные районы.