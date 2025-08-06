Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение последних суток военные подразделения РФ совершили серию массированных атак по Днепропетровской области. Под обстрелы попали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Интенсивнее всего враг действовал на территории Никопольского района. В основном армия РФ применяла ударные FPV-дроны и артиллерию. Обстрелы подверглись Никополь, а также Мировская, Марганецкая и Покровская громады. В результате вражеских действий погибла 65-летняя женщина. Еще две женщины в возрасте 76 и 78 лет получили ранения и были госпитализированы. Повреждены по меньшей мере десять частных домов и три хозяйственных постройки. В нескольких местах возникли пожары.

Больше всего пострадала Никопольщина

На Синельниковщине удары наносили с помощью управляемых авиабомб и беспилотников. Пострадали Межевская и Покровская громады. Там разрушены четыре автобуса и семь домов, два из которых загорелись в результате попаданий.

Еще один удар враг нанес по Зеленодольской громаде Криворожского района. В результате атаки беспилотником также вспыхнул пожар. Все службы оперативно работают на местах.

Напомним, утром 6 августа в Запорожском районе раздались мощные взрывы. Согласно предварительным данным, удар нанесли авиационными бомбами по гражданскому объекту.