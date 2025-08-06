Фото: ОВА

В Днепропетровской области продолжают эвакуировать людей из прифронтовых населённых пунктов. В ОВА рассказали, куда нужно обращаться по поводу эвакуации

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, ежедневно из прифронтовых общин области эвакуируют семьи с детьми, старших и маломобильных людей. Маршрут уже отработан.

Сначала людей безопасно перевозят, а потом все попадают в транзитный центр. Там оказывают гуманитарную, психологическую, при необходимости юридическую поддержку. Есть специалисты, которые могут помочь с восстановлением документов и оформлением выплат.

Впоследствии людей начинают расселять в шелтеры на территории области.

"В их чемоданах – самые необходимые вещи и частица прежней жизни. Но каждый искренне надеется вернуться домой. Сейчас же наша задача подставить им плечо. Для тех, кто ищет поддержки в эвакуации из общин Синельниковщины, действует горячая линия – 066 748 69 81, (05663) 4-22-11", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее в Донецкой области в ряде населенных пунктов была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Предварительно, в этих населенных пунктах в настоящее время находятся около 928 детей, нуждающихся в эвакуации в более безопасные регионы страны.