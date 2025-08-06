Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В центре Никополя снова раздались взрывы – в результате атаки есть погибшие и раненые, а жилые кварталы получили значительные разрушения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате вражеского обстрела Никополя 6 августа погибли трое местных жителей - двое мужчин и женщина. Согласно предварительным данным, еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Атака произошла в жилом секторе города. В результате прямого попадания уничтожен легковой автомобиль, повреждены несколько домов, выбиты окна, разрушены крыши и фасады. Спасатели и коммунальные службы работают на месте обстрела, устраняя последствия.

Правоохранительные органы и следователи документируют факт очередного военного преступления рф. Все детали обстрелов устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине продолжается эвакуация жителей с территорий, страдающих от постоянных атак. Власти области показали, как происходит процесс перемещения людей в более безопасные районы.