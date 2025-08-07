Росіяни розстріляли авто ДСНС у Нікополі: загинув 23-річний рятувальник

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ввечері 6 серпня у Нікополі ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по рятувальниках, які прибули на місце попереднього обстрілу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті прямого влучання снаряду в службовий автомобіль ДСНС загинули троє людей.

Серед них — 23-річний рятувальник Данило Хижняк, який перебував на бойовому чергуванні. Разом із ним загинули двоє мирних жителів.

Ще четверо людей отримали поранення: троє працівників ДСНС та один цивільний чоловік.

Нагадаємо, напередодні в центрі Нікополя пролунали вибухи. Армія РФ атакувала житловий сектор міста. Було відомо про трьох загиблих.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині триває евакуація мешканців із територій, які потерпають від постійних атак. Обласна влада показала, як відбувається процес переміщення людей у безпечніші райони.