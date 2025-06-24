10:26  24 июня
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
06:25  24 июня
В Ивано-Франковске в реке утонул человек
03:55  24 июня
Из плена сразу за решетку: в Днепре судят военного за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 июня 2025, 19:29

25 июня – день траура в Кривом Роге в связи с ракетным ударом в Днепре

24 июня 2025, 19:29
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге 25 июня объявлен день траура в память о погибших мирных жителях, ставших жертвами ракетного удара по Днепру и Самару

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято как знак солидарности с соседним городом в области, пострадавшим от одного из самых масштабных обстрелов последних месяцев.

По словам Александра Вилкула, атака российской баллистикой унесла жизни по меньшей мере 15 человек, еще более 200 получили ранения.

"Боль, которая не вмещается в слова", - написал Вилкул, выразив соболезнования родным погибших.

Глава города также отметил, что громада Кривого Рога готова оказывать всю необходимую помощь Днепру. День траура в городе будет сопровождаться приспущенными флагами, отменой развлекательных мероприятий и минутами молчания.

Вероятно увольнение Шмыгаля: депутаты уже готовятся к внеочередной сессии парламента.

Обстрел 24 июня вызвал разрушение десятков объектов гражданской инфраструктуры - повреждены жилые дома, учебные заведения и пассажирский поезд. В Днепре до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в Днепре 25 июня объявили День траура из-за ракетного удара.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог Днепр Днепропетровская область ракетный удар траур Александр Вилкул Балистика
В Днепре 25 июня объявили День траура из-за ракетного удара
24 июня 2025, 18:23
В Днепре возросло количество жертв ракетного удара: 15 погибших и 174 раненых
24 июня 2025, 18:04
Удар по пассажирскому поезду в Днепре: запорожские больницы приняли 10 раненых
24 июня 2025, 17:25
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Силы обороны уничтожили укрытия и позицию управления вражескими БпЛА на Севере
24 июня 2025, 20:05
Удар по Днепропетровщине: число погибших выросло, спасательные работы продолжаются
24 июня 2025, 19:56
"Каждый шаг помощи – это сохраненные жизни": Зеленский встретился с лидерами ЕС и НАТО
24 июня 2025, 19:44
Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 7 человек
24 июня 2025, 19:40
Опасные стихийные явления: сипноптики предупредили украинцев о 25 июня
24 июня 2025, 19:17
На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка
24 июня 2025, 19:05
Россияне сбросили авиабомбу на Запорожскую область: пострадал гражданский
24 июня 2025, 18:50
За $2,5 тыс. военнослужащий пытался организовать побег СВЧшников в Молдову
24 июня 2025, 18:50
В Харькове оккупанты атаковали дронами дом депутата областного совета, – СМИ
24 июня 2025, 18:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »