фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге 25 июня объявлен день траура в память о погибших мирных жителях, ставших жертвами ракетного удара по Днепру и Самару

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято как знак солидарности с соседним городом в области, пострадавшим от одного из самых масштабных обстрелов последних месяцев.

По словам Александра Вилкула, атака российской баллистикой унесла жизни по меньшей мере 15 человек, еще более 200 получили ранения.

"Боль, которая не вмещается в слова", - написал Вилкул, выразив соболезнования родным погибших.

Глава города также отметил, что громада Кривого Рога готова оказывать всю необходимую помощь Днепру. День траура в городе будет сопровождаться приспущенными флагами, отменой развлекательных мероприятий и минутами молчания.

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Обстрел 24 июня вызвал разрушение десятков объектов гражданской инфраструктуры - повреждены жилые дома, учебные заведения и пассажирский поезд. В Днепре до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в Днепре 25 июня объявили День траура из-за ракетного удара.