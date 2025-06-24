В результате атаки РФ поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье": пассажиры эвакуированы
В результате очередного террористического удара России по Днепропетровской области поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса — Запорожье"
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Всех пассажиров перевели в укрытие.
Для эвакуации и последующей перевозки пассажиров готовится подменный подвижной состав в Днепре, чтобы доставить людей в конечный пункт — Запорожье.
В ГСЧС заявили, что это был не прямой прилет. Вагоны пострадали из-за взрывной волны.
Пока информация о пострадавших уточняется.
Напомним, момент удара российской ракеты у поезда зафиксировали очевидцы — видео снято изнутри вагона.
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