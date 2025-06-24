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24 июня 2025, 12:20

В результате атаки РФ поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье": пассажиры эвакуированы

24 июня 2025, 12:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате очередного террористического удара России по Днепропетровской области поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса — Запорожье"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Всех пассажиров перевели в укрытие.

Для эвакуации и последующей перевозки пассажиров готовится подменный подвижной состав в Днепре, чтобы доставить людей в конечный пункт — Запорожье.

В ГСЧС заявили, что это был не прямой прилет. Вагоны пострадали из-за взрывной волны.

Пока информация о пострадавших уточняется.

Напомним, момент удара российской ракеты у поезда зафиксировали очевидцы — видео снято изнутри вагона.

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