90 обстрелов за сутки: Сумщину накрыли ракетами и дронами
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов в 27 населенных пунктах в 13 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
К счастью, в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Противник активно использовал сброс боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.
Кроме того, были совершены атаки дронами-камикадзе и ракетные удары по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Юнаковской общине повреждены частные дома;
- в Бездрицкой общине повреждены нежилые помещения.
Воздушная тревога в области длилась 15 часов 59 минут.
Напомним, 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА . Погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик.
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