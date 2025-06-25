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25 июня 2025, 08:39

90 обстрелов за сутки: Сумщину накрыли ракетами и дронами

25 июня 2025, 08:39
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов в 27 населенных пунктах в 13 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

К счастью, в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Противник активно использовал сброс боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.

Кроме того, были совершены атаки дронами-камикадзе и ракетные удары по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Юнаковской общине повреждены частные дома;
  • в Бездрицкой общине повреждены нежилые помещения.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 59 минут.

Напомним, 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА . Погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик.

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