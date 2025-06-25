иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов в 27 населенных пунктах в 13 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

К счастью, в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Противник активно использовал сброс боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.

Кроме того, были совершены атаки дронами-камикадзе и ракетные удары по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Юнаковской общине повреждены частные дома;

в Бездрицкой общине повреждены нежилые помещения.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 59 минут.

Напомним, 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА . Погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик.

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