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25 июня 2025, 08:00

Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждена гражданская инфраструктура

25 июня 2025, 08:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За минувшие сутки российские войска терроризировали Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района дронами-камикадзе, а также ударными БпЛА

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В течение 24 и 25 июня враг 11 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждена крыша частного дома, возник пожар.

"Также вчера, 24 июня, враг совершил артиллерийский обстрел и дважды атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской общины", - говорится в сообщении.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

По данным ОВА, в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили в Николаевской области три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, накануне россияне атаковали ракетами Очаков. В результате обстрела ранены три человека, среди которых двое детей.

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РФ война Николаевская ОГА обстрелы оккупанты Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА
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