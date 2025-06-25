Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждена гражданская инфраструктура

иллюстративное фото: Нацполиция

За минувшие сутки российские войска терроризировали Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района дронами-камикадзе, а также ударными БпЛА

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В течение 24 и 25 июня враг 11 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждена крыша частного дома, возник пожар.

"Также вчера, 24 июня, враг совершил артиллерийский обстрел и дважды атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской общины", - говорится в сообщении.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

По данным ОВА, в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили в Николаевской области три БпЛА типа "Shahed 131/136".