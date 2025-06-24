фото: Телеграмм/Борис Филатов

25 июня в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате массированного ракетного удара, который российские войска нанесли по городу Днепру и Самар 24 июня

Соответствующее распоряжение подписал мэр Борис Филатов, передает RegioNews.

Согласно документу, в знак скорби на зданиях горсовета, коммунальных предприятий и заведений должны быть приспущены Государственные Флаги Украины. Также предприятиям и учреждениям всех форм собственности рекомендовано вывесить государственные флаги с черными лентами и приобщиться к памяти погибших.

Информационную поддержку решения должен обеспечить Департамент по местному самоуправлению, внутренней и информационной политике. Контроль за исполнением распоряжения возложен на секретаря городского совета.

Зеленский: о ракетном ударе по Днепру и Самару 24 июня.

Напомним, в результате обстрела пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители, более 170 человек получили ранения. В городе продолжаются спасательные работы, а медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Днепре возросло число жертв ракетного удара: 15 погибших и 174 раненых.