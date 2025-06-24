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Во вторник, 24 июня, во время массированной ракетной атаки одна из российских ракет попала в поезд сообщением "Одесса-Запорожье"

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, сообщает RegioNews.

По предварительной информации, в результате удара пострадали находившиеся в вагонах пассажиры. Их количество и состояние пока уточняется.

Некоторые источники сообщают, что ракета упала рядом с поездом, вызвав взрывную волну и повреждение. Момент удара зафиксировали очевидцы — видео снято изнутри вагона.

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На месте работают экстренные службы, людям оказывают первую помощь.

Официальной информации от "Укрзализныци" или соответствующих служб пока не поступало.

Напомним, в ночь на 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них - ребенок.