Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Днепре возросло количество жертв в результате ракетной атаки 24 июня 2025 года

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, подтверждена гибель еще одного человека. Таким образом, число погибших выросло до 17 человек.

Спасательные и поисковые работы в городе продолжаются. Медицинские службы по-прежнему оказывают помощь пострадавшим, а специалисты оперативно документируют последствия разрушений. Среди поврежденных объектов - жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

"Еще один погибший в Днепре. Всего уже 17 оборванных жизней. Искренние соболезнования всем родным и близким…" — написал Лисак в своем Telegram-канале.

Напомним, ракетный удар по Днепру и Самару стал одним из самых масштабных за последнее время. В результате атаки пострадали 279 человек, в том числе 27 детей. В городе объявлен день траура, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, россияне атаковали пригород Херсона: есть пострадавшая.