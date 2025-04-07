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В больнице скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет", – сообщил чиновник.

По его словам, врачи круглосуточно делали все возможное, но травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

Ранее сообщалось о 19 погибших и 72 пострадавших.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате вражеских ударов.