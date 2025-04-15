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15 апреля 2025, 17:05

Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады, ударившей ракетами по Сумам

15 апреля 2025, 17:05
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Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая в Вербное воскресенье, 13 апреля, нанесла ракетный удар по Сумам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Защитники атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по Сумам и другим военным преступлениям против украинского народа.

"В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, осуществляющие обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В городе продолжается трехдневный траур по погибшим.

В больницах находятся 44 человека, ранены в результате российской ракетной атаки на Сумы, среди которых 10 детей.

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