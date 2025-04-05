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05 апреля 2025, 09:33

Атаки на Кривой Рог 4 апреля: 19 погибших и 68 пострадавших

05 апреля 2025, 09:33
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фото: ГСЧС
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В результате ракетного и дронового удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 19 человек, 9 из них – дети

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"В результате террористических атак пострадали 68 человек – от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах (двое детей 5 и 8 лет были доставлены в Днепр в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии), из пострадавших в наших больницах 17 – в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена.

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

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