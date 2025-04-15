Число погибших в результате российского удара по Сумам возросло до 36

фото: ГСЧС Украины

Число погибших из-за ракетного удара РФ по центру города Сумы 13 апреля выросло до 36 человек

Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.

"К сожалению, один человек после того, как был госпитализирован сразу после трагедии, умер в больнице", — говорится в сообщении.

За медицинской помощью всего обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей. Сейчас состояние 10 пострадавших тяжелое (два ребенка и восемь взрослых). Еще 35 человек — в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкие травмы.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В городе продолжается трехдневный траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что в больницах находятся 44 человека, ранены в результате российской ракетной атаки на Сумы, среди которых 10 детей.