Массированная атака дронов на Одессу: возникли пожары, пострадали 3 человека

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Минувшей ночью РФ в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным спасателей, пожары вспыхнули по нескольким адресам. Известно, что горели жилые дома. Также повреждены складские постройки.

"По предварительной информации пострадали 3 человека. На местах работали психологи ГСЧС и полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, число погибших из-за ракетного удара РФ по центру города Сумы 13 апреля возросло до 36 человек.