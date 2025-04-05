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05 апреля 2025, 14:47

Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло, 17 – в тяжелом состоянии

05 апреля 2025, 14:47
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фото: ОВА
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До 72 увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 – в тяжелом состоянии. Постоянно рядом медики, которые делают максимум для спасения их жизней", – говорится в сообщении.

Также чиновник отметил, что все горожане, получившие травмы из-за атаки на город БпЛА, находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

В результате вражеских атак погибли 19 человек, 9 из них – дети. Пострадали 68 гражданских.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате вражеских ударов.

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