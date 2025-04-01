фото: ОВА

Число погибших в результате российской атаки на Днепр вечером 28 марта возросло до 5 человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. Несколько дней медики боролись за жизнь 68-летнего мужчины. Но… Травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество жертв вражеского обстрела 28 марта увеличилось до 5.

Напомним, вечером 28 марта враг атаковал Днепр 20 "шахедами".

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских дронов погибли четыре человека, еще 25 ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

Городские власти обнародовали фото последствий. 30 марта в Днепре объявили Днем траура по погибшим в результате российского обстрела.