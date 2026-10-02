573 дрона и 148 артударов: оккупанты атаковали Запорожскую область
За прошедшие сутки российские войска нанесли 741 удар по 51 населенному пункту Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
В частности, оккупанты совершили 20 авиационных ударов, 573 атаки беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV, а также нанесли 148 артиллерийских ударов.
В результате обстрелов поступило 47 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
По предварительным данным, мирные жители не пострадали.
Напомним, российские войска в течение 1 октября более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы.
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