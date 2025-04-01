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01 квітня 2025, 08:39

Атака на Дніпро 28 березня: кількість загиблих зросла

01 квітня 2025, 08:39
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фото: ОВА
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Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро ввечері 28 березня зросла до 5 людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня. Декілька днів медики боролися за життя 68-річного чоловіка. Але… Травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним", – йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість жертв ворожого обстрілу 28 березня збільшилась до 5.

Нагадаємо, ввечері 28 березня ворог атакував Дніпро 20 "шахедами".

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських дронів загинули чотири людини, ще 25 – поранені. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі – згорів елітний ресторанний комплекс.

Міська влада оприлюднила фото наслідків. 30 березня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

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