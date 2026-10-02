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02 октября 2026, 09:28

$3 тысячи за снятие с розыска и фиктивная мобилизация: схема ТЦК в Винницкой области

02 октября 2026, 09:28
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР завершили расследование двух уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП в Винницкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, они незаконно вносили изменения в данные военнообязанных в государственных реестрах.

В одном из случаев начальник отдела Хмельницкого районного ТЦК и СП вместе с подчиненной за деньги снимали военнообязанных из розыска. Мужчина искал "клиентов" через знакомых и предлагал за $3 тысячи исключить их из соответствующей базы.

После получения денег он давал указания оператору отдела рекрутинга, которая без законных оснований меняла информацию в системе. Начальник был задержан при получении средств. Оба фигуранта признали свою вину.

Впоследствии руководителя снизили до рядового, а его подчиненную перевели в другую воинскую часть.

В другом производстве перед судом предстанет бывший начальник Могилев-Подольского районного ТЦК и СП. По версии следствия, он искусственно завышал показатели мобилизации, внося в систему "Оберег" ложные данные о якобы мобилизованных военнообязанных.

На самом деле, часть этих мужчин находилась в розыске, а другие имели действующее бронирование. ГБР совместно с Нацполицией обнаружило около 50 таких случаев. После представления статистической отчетности внесенные данные возвращали в прежнее состояние.

Бывший руководитель ТЦК своей вины не признает. Его уволили со службы в системе ТЦК и СП.

Начальника Хмельницкого подразделения обвиняют в получении неправомерной выгоды, его подчиненную – в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе. Эксначальнику Могилев-Подольского РТЦК и СП инкриминируют повторное несанкционированное изменение информации.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области разоблачили бывшего начальника ТЦК. Он вносил в реестр недостоверные сведения. Оказалось, что должностное лицо просто использовало данные людей, которые уже служат в ВСУ, повторно.

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