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02 октября 2026, 08:52

Удар по 25-этажке в Киеве: погиб человек, есть пострадавшие

02 октября 2026, 08:52
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Фото: ГСЧС Киева
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В результате российского удара по Киеву погиб человек, еще по меньшей мере два человека пострадали. В Дарницком районе вражеский удар повредил 25-этажный жилой дом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что пожар возник на 24-25 этажах. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров.

Площадь разрушений составляет около 40 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Из дома эвакуировали шесть человек. Еще двое пострадавших спасатели вывели из здания и передали медикам.

Сейчас продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было зафиксировано повторное попадание в Южный мост. Кроме того, в Дарницком районе повреждены верхние этажи 25-этажного жилого дома.

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