Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 88 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Есть попадания в Южный мост. Известно, что повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метро.

Из-за последствий ночной атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.