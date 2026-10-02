В Киеве из-за ночной атаки перекрыли три моста: как курсирует транспорт
В Киеве из-за последствий ночной атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам
Об этом информирует пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Южный мост перекрыт в обоих направлениях. Автобусы №22 и №91 курсируют через Дарницкий мост.
Также в обоих направлениях перекрыт мост Патона. Автобусы №51, №55, №115 и №118-Д также направились через Дарницкий мост.
Движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам:
- №43 – Кибернетический центр – площадь Лыбидская;
- №50 – улица Милославская – Дарницкая площадь.
Мост Метро перекрыт в направлении правого берега. Автобус №1-М курсирует через Подольский мост. В то же время в "Киевпасстрансе" сообщили, что движение автобуса №1-М уже возобновлено, однако транспорт работает с отклонением от графика.
Пассажиров призывают учитывать изменения при планировании поездок.
Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Есть попадания в Южный мост. Известно, что повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метро.