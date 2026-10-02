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В Киеве из-за ночной атаки перекрыли три моста: как курсирует транспорт
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02 октября 2026, 07:39

В Киеве из-за ночной атаки перекрыли три моста: как курсирует транспорт

02 октября 2026, 07:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве из-за последствий ночной атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам

Об этом информирует пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Южный мост перекрыт в обоих направлениях. Автобусы №22 и №91 курсируют через Дарницкий мост.

Также в обоих направлениях перекрыт мост Патона. Автобусы №51, №55, №115 и №118-Д также направились через Дарницкий мост.

Движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам:

  • №43 – Кибернетический центр – площадь Лыбидская;
  • №50 – улица Милославская – Дарницкая площадь.

Мост Метро перекрыт в направлении правого берега. Автобус №1-М курсирует через Подольский мост. В то же время в "Киевпасстрансе" сообщили, что движение автобуса №1-М уже возобновлено, однако транспорт работает с отклонением от графика.

Пассажиров призывают учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Есть попадания в Южный мост. Известно, что повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метро.

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