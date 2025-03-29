30 марта в Днепре объявлен днем траура

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В Днепре воскресенье, 30 марта, объявлен днем траура по погибшим в результате российского обстрела

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает RegioNews.

"Очередная ужасная атака на Днепр. За всеми погибшими в городе завтра объявлен траур", - написал Филатов.

По его словам, по всем районам, где враг нанес удары, сейчас работают соответствующие службы, коммунальщики и техника.

Уже сейчас известно, что в домах нужно будет заменить как минимум 1,5 тыс. окон, добавил городской голова.

Напомним, вечером 28 марта враг атаковал Днепр 20 "шахедами".

В результате атаки российских беспилотников погибли 4 человека, еще 21 – ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

Впоследствии городские власти обнародовали фото последствий.