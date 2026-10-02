Россияне ударили по Харьковщине: ранены шесть человек, среди них 15-летний парень

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате атак пострадали шесть человек, среди них 15-летний парень

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, вблизи села Полевая Солоницевской общины ранения получили 45-летний мужчина и 15-летний парень. В Изюме пострадал 63-летний мужчина, в Золочеве – 59-летний. В селе Пески-Радьковские Боровской общины ранен 52-летний мужчина, а вблизи села Мироновка Золочевской общины – 42-летний.

Харьков враг атаковал беспилотниками. Удары были зафиксированы в Киевском и Основянском районах города.

В целом по Харьковщине российские войска применили одну реактивную систему залпового огня, две управляемые авиабомбы, два БПЛА типа "Молния", 17 FPV-дронов и 109 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. В Харькове повреждены пять автомобилей и магазин. В области зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей, электросетей, фермы, складского здания сельскохозяйственного предприятия и другого имущества.

Напомним, в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.