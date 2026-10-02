Российский БпЛА попал в склад под Киевом: что известно о последствиях

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В ночь на 2 октября территория Чабановской общины на Киевщине подверглась враждебной атаке. Зафиксировано попадание беспилотника в складское здание

Об этом сообщил Чабановский поселковый совет, передает RegioNews.

На месте работают спасатели ГСЧС, пиротехнические подразделения, правоохранители и коммунальные службы. Специалисты обследуют территорию, фиксируют повреждения и производят необходимые работы.

Информация о возможных повреждениях жилых домов уточняется.

Владельцам поврежденного имущества обещают предоставить необходимую помощь и разъяснение по оформлению компенсации.

Жителей призывают не приближаться к обломкам беспилотников или другим подозрительным предметам. При обнаружении опасных находок необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о них спасателям.

Напомним, в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.