Бензин снова дорожает: какие обновленные цены на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Сейчас стоимость горючего снова начала расти
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 1 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,57 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-95 – 89,27 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-92 – 85,98 гривны за литр (+0,05 гривны);
- дизтопливо – 98,44 гривны за литр (+0,01 гривны);
- автогаз – 43,93 гривны за литр (+0,01 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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