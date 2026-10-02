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Полиция документирует последствия попадания ударного БПЛА в многоэтажку в Дарницком районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одной из квартир обнаружено тело погибшей 24-летней девушки. Еще двое жителей пострадали: 49-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, а 33-летний мужчина получил ожоги и находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, ГСЧС и другие профильные службы, документирующие последствия вражеского удара.

Ранее сообщалось, что площадь разрушений в многоэтажке составляет около 40 кв. метров. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 120 кв. метров на 24-25 этажах.