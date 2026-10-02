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02 октября 2026, 08:29

Россияне ударили по предприятию в Ровенской области: из-за пожара эвакуировали жителей соседних домов

02 октября 2026, 08:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 2 октября в Ровенской области в результате вражеской атаки получило повреждения гражданское предприятие

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Из-за возгорания помещений экстренные службы провели эвакуацию жителей из окрестных домов.

На месте работают профильные службы.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Есть попадания в Южный мост. Известно, что повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метро.

Из-за последствий ночной атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.

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