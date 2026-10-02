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02 октября 2026, 08:42

Ночная атака на Сумы: повреждены три многоэтажки и машины

02 октября 2026, 08:42
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Фото: ГВА
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Ночью 2 октября российские военные совершили очередную атаку на Сумы

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

В Заречном районе зафиксировано попадание беспилотником, предварительно "Молния", в многоквартирный дом.

В результате атаки повреждения получили три многоэтажки: выбиты около 30 окон и балконных рам. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов 17 населенных пунктов Сумской области. Из-за вражеских атак пострадали четыре человека.

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