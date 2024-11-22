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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Берислав, Станислав, Камышаны, Садовое, Антоновка и Зеленовка.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области в результате чего поврежден один частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще двое – получили ранения.

Напомним, в течение 21 ноября оккупанты нанесли 172 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области.