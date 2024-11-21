05:05  21 ноября
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
03:30  21 ноября
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
07:40  21 ноября
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2024, 20:08

После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением

21 ноября 2024, 20:08
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска для утреннего удара по Днепру использовали ракету средней дальности "Орешник"

Об этом глава Кремля сказал в своем обращении вечером 21 ноября, передает RegioNews.

Путин заявил, что Россия нанесла удар якобы по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре. По его словам, этот пуск ракеты был испытательным. Он добавил, что это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Также российский диктатор заявил, что средств противодействия ракетам "Орешник" сейчас не существует. По его словам, эти ракеты двигаются со скоростью 2,5-3 километра в секунду.

По его словам, применение этой ракеты стало ответом на атаки Вооруженных сил Украины 19 и 21 ноября по целям в Брянской и Курской областях с применением американских ракет ATACMS и франко-английских Storm Shadow.

Также Путин назвал применение "Орешника" ответом на то, что США планируют производить и разворачивать ракеты средней и меньшей дальности.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

К тому же появилась информация, что во время утренней атаки на Днепр российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".

Днепр Россия ракета Рубеж ракетный удар война
В результате ударов по Днепру и Кривому Рогу пострадали 34 человека
21 ноября 2024, 18:46
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
Зеленский подтвердил применение Россией новой ракеты по Днепру
21 ноября 2024, 14:14
Все новости »
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
Путин снова угрожает Западу, но бьет по Украине: логика террора
21 ноября 2024, 20:32
В Чугуеве на Харьковщине задержали мужчину, который спалил военное авто
21 ноября 2024, 19:48
Скандальной главе Хмельницкой МСЭК Крупе уменьшили залог на 200 млн гривен
21 ноября 2024, 19:15
В результате ударов по Днепру и Кривому Рогу пострадали 34 человека
21 ноября 2024, 18:46
Дело экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко: апелляция оставила без изменений меру пресечения
21 ноября 2024, 18:14
В Одессе задержали педиатра, предлагавшую помощь с уклонением от мобилизации
21 ноября 2024, 17:52
"Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву
21 ноября 2024, 17:38
В Полтаве 12-летний ученик распылил перечный баллончик в школе
21 ноября 2024, 17:06
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »