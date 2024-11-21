После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска для утреннего удара по Днепру использовали ракету средней дальности "Орешник"

Об этом глава Кремля сказал в своем обращении вечером 21 ноября, передает RegioNews.

Путин заявил, что Россия нанесла удар якобы по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре. По его словам, этот пуск ракеты был испытательным. Он добавил, что это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Также российский диктатор заявил, что средств противодействия ракетам "Орешник" сейчас не существует. По его словам, эти ракеты двигаются со скоростью 2,5-3 километра в секунду.

По его словам, применение этой ракеты стало ответом на атаки Вооруженных сил Украины 19 и 21 ноября по целям в Брянской и Курской областях с применением американских ракет ATACMS и франко-английских Storm Shadow.

Также Путин назвал применение "Орешника" ответом на то, что США планируют производить и разворачивать ракеты средней и меньшей дальности.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

К тому же появилась информация, что во время утренней атаки на Днепр российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".