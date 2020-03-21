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21 марта 2020, 15:45 8

Полиция и медики ищут попутчиков больных коронавирусом супругов из Днепра

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21 марта 2020, 15:45 8
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На Днепропетровщине полицейские и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от пары украинцев, которые прилетели с Парижа в Киева, а после добрались в Днепр поездом и на такси
Фото: скрин с видео
На Днепропетровщине полицейские и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от пары украинцев, которые прилетели с Парижа в Киева, а после добрались в Днепр поездом и на такси

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Напомним, что в Днепропетровской области зафиксировано 2 случая коронавируса.

Муж с женой приехали с Парижа. По приезду они почти сразу почувствовали себя плохо и в понедельник обратились к медикам. Их доставили в городскую инфекционную больницу и поместили в боксы. Результаты тестов на коронавирус, который провели в столице, у обоих оказались положительными. Сколько людей пара могла заразить во время возвращения домой пока неизвестно.

"Они ехали поездом Киев-Запорожье, поэтому сейчас мы уже отслеживаем контакты, с кем они были в купе. Уже нашли таксиста, который вез домой супругов и он уже в самоизоляции", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок.

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